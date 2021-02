Montefusco: "Napoli squadra senza capo né coda: non ha identità e Gattuso è in confusione. Se chi comanda non dà il buon esempio..."

Calcio Napoli - Vincenzo Montefusco, bandiera del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

"La crisi si è aperta tempo fa. Il problema è che quando in una società di calcio chi comanda non regala buoni esempi, qualcosa si rompe. Al di là degli errori della società poi ci sono gli sbagli dell'allenatore, anche se quelli che vanno in campo sono i calciatori. Ognuno di noi aveva fatto pronostici dicendo che il Napoli era al livello di Inter e Juve e invece mi accorgo che questa squadra è senza capo nè coda. Gattuso non ha fatto capire niente su come vuol giocare e la squadra, al di là delle assenze di ieri, non ha una filosofia nè un'identità. Queste sono le colpe dell'allenatore, i giocatori sono stati sopravvalutati e il presidente continua con le chiamate a tutti gli allenatori d'Italia per vedere cosa fare".

Gattuso si gioca tutto con la Juve?

"Non lo so, cambi allenatore però chi è che puoi prendere? Sono stati chiamati Sarri, Benitez però non so chi possa ora prendere in considerazione il Napoli. Mazzarri? Ha fatto bene qui, però De Laurentiis difficilmente prende chi c'è già stato e poi non si erano lasciati bene. Sabato è dura e Gattuso non sa più cosa dire. Ho sempre detto che andava bene per il suo spirito caratteriale però ora è in confusione".

Lei se dovesse decidere che farebbe ora?