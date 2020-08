Montefusco: "Infortunio Insigne? Bisogna parlare solo con il medico, i giocatori vogliono sempre giocare"

Ultimissime notizie calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Vincenzo Montefusco, allenatore

“Non bisogna mai parlare col calciatore perché è il medico che deve decidere se può giocare o meno. Non so che allenamento e fisioterapia ha fatto Insigne, ma conosco i calciatori e vogliono sempre giocare per cui non si tireranno mai indietro in gare del genere. Il Napoli ha nelle corde il 4-3-3. Contro il Barcellona non si può non schierare Allan anche perché manca un suo vice e pure se fosse in partenza, non si può fare a meno di lui domani”.