Moggi: “Napoli, Mazzarri un errore. Calzona per il ritorno di Sarri”

“Questo cambio di panchina ha un sapore particolare: quello di un ritorno clamoroso di Sarri al Napoli”. Cosi a TuttoMercatoWeb.com Luciano Moggi sul cambio di allenatore a Napoli che ha sancito l’addio di Walter Mazzarri in favore di Francesco Calzona.

Crede sia davvero fattibile?

“Calzona è sempre stato il secondo di Sarri. Alla Lazio il mister non naviga nell’oro. Si, potrebbe tornare all’ovile. La mossa di De Laurentiis credo sia fine a se stessa, a Calzona danno dei consigli e conosce tanti giocatori del Napoli. La mossa principale sarebbe stata quella di non far andare via ne Spalletti e ne Giuntoli. In deroga alla legge dello sport il presidente si è assunto il ruolo del direttore generale e questi sono i risultati. Quando è arrivato Garcia era evidente che trovasse delle difficoltà”.

E Mazzarri?

“Un errore. Se il Napoli avesse preso Calzona da subito sarebbe andata meglio. Non è che avrebbe fatto chissà cosa… così adesso riuscirà a tamponare tutti i casini fatti. E poi secondo me ci sarà il ritorno di Sarri”.