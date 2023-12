Moggi esalta De Laurentiis: "Ha vinto scudetto con bilancio in attivo e stipendi bassi" | VIDEO

Dalla Biennale di Venezia, Luciano Moggi elogia così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis:

"De Laurentiis è entrato senza sapere cos'era il calcio ed è diventato qualcuno che ha salvato una società di calcio ed è un imprenditore che ha portato la squadra a vincere lo scudetto col bilancio in attivo. E devo dire, pur sapendo che ci sono alcuni rinnovi da dover fare, che gli stipendi sono davvero bassi. Ma lui è anche un pochino fortunato...stava andando in Serie A anche il Bari. Sai cos'è successo in quell'occasione? Gli stava bene il pari, se doveva vincere forse il Bari avrebbe vinto, perché era superiore al Cagliari".