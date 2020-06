Napoli - Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Formazione anti Juventus? Secondo me giocherà Mario Rui a sinistra dal primo, con Meret in porta. Fabian può avere una possibilità concreta di giocare. Politano-Callejon? In questo momento l’ex Inter ha qualcosa in più in termini di vivacità e di gamba. Contro l’Inter ha fatto anche bene, ma non è riuscito a trovare il guizzo”.