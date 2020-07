Modugno: "Per Osimhen al Napoli ci sono tante cose da mettere a posto sui contratti"

Calciomercato Napoli - Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Che colpo Osimhen! Parliamo di un potenziale crack. Un giocatore con qualità, forza fisica, prospettive. Tutto giustifica il grande investimento. Ci sono ancora delle cose da sistemare. Ci sono tanti aspetti da definire e sistemare per quanto riguarda i contratti. Il Napoli farà un grande colpo. Uno si rende conto del tipo di colpo che si sta facendo quando i dirigenti di altre squadre ti fanno i complimenti. Ti viene voglia di vederlo in maglia azzurra. Giusto vengano rispettati i tempi e le modalità con le quali vengono raccontate e chiuse le trattative. Giusto che una società voglia dichiarare e annunciare tutto solo una volta che tutto è fatto. Il Napoli è una squadra che ha qualità, talento, inizia a piacersi, che è una virtù ma anche un difetto. Per quanto crea e produce però, non riesce a buttarla dentro”.