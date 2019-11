Modugno: "Mario Rui è clinicamente guarito. Anche Fabian sta meglio, per lui si deciderà a poche ore dalla gara col Liverpool"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Insigne avverte ancora un po' di fastidio al gomito, percepiva delle sensazioni negative. Non ha la sicurezza nei gesti e nei contrasti e quand'è così è meglio restare cauti. Non è un infortunio grave, è una botta, però a Liverppol sarà una gara combattuta e se non stai bene non ha senso andare in campo. Mario Rui si è allenato con la squadra, ma il suo monitoraggio è dato dalla condizione visto che ultimamente non si è sempre allenato con la squadra. E' clinicamente guarito. Per Fabian c'era un risentimento al flessore prima della gara col Milan, sta meglio e parte, ma si tratta di una situazione da valutare nelle ultime ore".