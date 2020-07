Modugno: "Il Napoli non può fare a meno di Insigne, è il migliore. Meret? Da uno come lui mi aspetto più reattività"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“L’analisi solita porta a dire che c’è poca cattiveria e poca intensità. Milik ha dato poco ieri e diventa complicato quando il tuo centravanti fa una prestazione di quel tipo, senza nervo e senza sostanza. Il Napoli ha creato ieri facendo girare bene la palla, ma lì davanti è stato abbastanza spuntato. Sei nel momento in cui poi se ti tirano tre volte in porta ti fanno due goal. A Barcellona non ti puoi permettere di concedere palle goal e non segnare. Insigne è il migliore del Napoli, è cambiato di nuovo con Gattuso. Vedo un giocatore trascinante che sa assumersi le proprie responsabilità e ci mette il carattere. Sta bene di gamba e sta bene anche di testa, non se ne può fare a meno. Zielinski ha la doppia cifra potenzialmente nei piedi, uno che calcia così bene può fare sempre la fortuna di chi lo prende al Fantacalcio. E’ un giocatore del quale parliamo spesso, a volte gli manca un po’ di consapevolezza che con l’età sarà sempre più forte. Ha un primo controllo ad orientarsi che è meraviglioso, ti salta solo con lo stop della palla. Ha tutto per fare sempre la differenza, ma ci sorprendiamo ogni qualvolta non la fa. Ieri anche lui ci ha provato, peccato sia stato poco preciso. Goal di Lautaro? Non è colpa di Meret, ma da lui mi aspetto una reattività maggiore come l’ha avuta sul tiro di Brozovic”.