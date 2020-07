Ultime notizie calcio Napoli – Lorenzo Minotti, ex calciatore e opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita Napoli-Udinese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“L’Udinese creerà tanti problemi alla squadra di Gattuso perché in campo aperto sa come far male, oltre ad aver trovato una compattezza difensiva importante con Gotti. Questa è una squadra alla quale si fa molta fatica a tirare”.