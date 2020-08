Ministero della Salute, la sottosegretaria Zampa: "Il Covid continua a circolare, ma la strada intrapresa dal Napoli a Castel di Sangro è percorribile"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuta il Sottosegretario al Ministero della Salute, Sandra Zampa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Riapertura degli stadi? Mi sembra che quella scelta dal Napoli a Castel di Sangro sia una strada percorribile. Tutti sanno cos’è accaduto dove sono state fatte le deroghe e riaprendo le discoteche senza trasformarle in un’altra possibilità. Si potevano aprire, ma bisognava trasformarle in luoghi all’aperto dove si ascolta la musica, ma al tavolino, distanziati. Il Covid non è mai andato via, è sempre stato attivo. Ciò che resta certo è che continua a circolare”.