Ministero della Salute, il Sottosegretario Costa: "Finale di Coppa Italia aperta al pubblico, si può! Si valuta su riapertura stadi nel finale di campionato"

Ultime notizie calcio Napoli - Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute con delega allo sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sostenevo da sempre nel Ministero l'esigenza di iniziare a riaprire con un piano finalizzato a dare speranza e fiducia ai nostri cittadini. Dl 26 aprile si potrà tornare a far sport all'aperto, come il calcetto ed il basket. Il calcio ha fatto da apripista per le riaperture degli impianti. Se l'11 giugno possiamo garantire il 25% di presenza dei tifosi. Per questo ho proposto che la finale di Coppa Italia possa essere aperta al 15-20% di capienza. Si sta riflettendo anche sulle ultime partite di campionato".