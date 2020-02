Milik in mixed: "Dirò la verità, passare al 4-3-3 non è stato facile! Siamo usciti da un brutto momento, contento per il gol di Demme"

Ultimissime calcio Napoli - Arek Milik è intervenuto in mixed zone. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Sono molto contento perchè abbiamo approcciato molto bene segnando due reti, dopo abbiamo subito gol e abbiamo avuto difficoltà. Coi cambi che ha fatto il mister siamo riusciti a tornare in vantaggio, ora dobbiamo recuperare tutti i punti persi in precedenza. E' troppo presto. Siamo usciti da un momento brutto, dobbiamo rimanere coi piedi a terra, speriamo di continuare con queste vittorie. Dobbiamo portare a casa anche la prossima partita. Io sono sempre contento per i miei gol, ancora meglio se aiuta a vincere. L'importante è stato aver vinto, abbiamo fatto fatica. Sono contento, andiamo avanti così. Dobbiamo crescere e continuare su questa strada. Cosa era successo? Ci vuole tempo per capire i movimenti. Il cambio dal 4-4-2 al 4-3-3 non è stato facile. Abbiamo fatto fatica all'inizio, devo dire la verità. Gara dopo gara facciamo quello che vogliamo e che volete voi: creiamo di più. I nuovi acquisti? Sono importanti, non abbiamo avuto un regista prima. Ora abbiamo preso Diego, sono contento per il suo gol. Anche gli altri stanno facendo bene, spero diano qualcosa in più alla squadra e ci aiutino ancora".