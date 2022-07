Milan, Tomori: "Anche lo scorso anno davano Juve e Inter come favorite"

Serie A - "Siamo felici, ma iniziamo da 0 punti come gli altri, non da 86. Dovremo lottare di più. Siamo i campioni, tutti vorranno batterci". Così il difensore del Milan Fikayo Tomori intervistato da La Gazzetta dello Sport. "Noi terza forza dopo Juventus e Inter? Lo dicevano anche lo scorso anno e invece abbiamo vinto noi lo scudetto. Vincere nuovamente il titolo? Noi abbiamo fiducia, siamo concentrati su noi stessi, sappiamo di essere forti. Dobbiamo dimostrare ancora tanto ma abbiamo vinto lo scorso anno. Perché no?"