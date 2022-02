Milan, Pioli: "Primo posto? Siamo giovani ma consapevoli di poter arrivare in testa alla classifica"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria:

Il rinnovo di Theo Hernandez: “Bellissimo segnale di un club che ha una visione per il presente e per il futuro. Segnale importante per tutto l’ambiente. Avere giocatori che sentono senso di appartenenza e avere un club che programma significa che vogliamo tornare ai massimi livelli“.

Svolta della squadra dopo il mercato di gennaio che non aveva impressionato: “Il pessimismo non è mai entrato a Milanello, abbiamo sempre avuto ottimismo e fiducia. Continuiamo a pensare di partita in partita. Siamo soddisfatti delle ultime, però adesso conta la prossima e c’è grande concentrazione“.

Gestione squadra senza le coppe: “La mia idea è quella di mettere la formazione migliore. Quella di domani può non essere quella di mercoledì. Le scelte cambiano alle condizioni e all’avversario che affrontiamo“.

Milan maturo per stare primo in classifica: “Sono convinto che, al di là dei risultati del weekend, la squadra è più consapevole e matura di un anno fa. Normale, è una squadra giovane e che ha attraversato tante esperienze. Ogni match ha un peso specifico importante, servono attenzione e fiducia“.

Marotta sul calcio sostenibile a dispetto dei risultati: “Il nostro club è nella direzione logica, necessaria e giusta soprattutto per il momento che stiamo vivendo“.

Quanto manca al Milan per vincere: “Mancano 15 partite, dobbiamo fare più punti possibile. In questo momento è sottile il gap tra non vincere e non vincere. Saranno i dettagli a fare la differenza. Pensiamo partita per partita. Con la Samp partita difficile, serve una grande prestazione per vincere“.