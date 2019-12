Milan, il legale Cantamessa: "Ieri ho parlato con De Laurentiis: secondo me Ancelotti si è incavolato come non mai con la squadra"

Leandro Cantamessa, legale del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Ancelotti è una persona che ha ironia ed auto ironia, secondo me stavolta si è arrabbiato davvero con la squadra. Ieri ho visto de Laurentiis in Lega, gli ho detto che una radio mi avrebbe chiamato per commentare le sue decisioni e lui mi ha detto: "Ma quali decisioni!". Al Milan non abbiamo mai avuto questi problemi, si cercava di gestire le cose senza troppo clamore mediatico anche se il rimbalzo mediatico è cambiato totalmente. prima era molto più facile controllare tutto. Non ho idea su cosa farà Ancelotti a fine stagione. Questa è una vicenda che ha preso contorni emotivi, credo l'abbia anche infastidito"