Milan, Ibrahimovic: "Gattuso è come me, fa di tutto per vincere! A Pioli dico di non stressarsi perchè c'è Ibra"

Napoli-Milan - Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a Sky nel prepartita di Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Sto bene, il gruppo sta bene e questa sosta ci ha aiutato a stare un po' più liberi. Pioli? Manca tanto, ma siamo in contatto con lui tutti i giorni e parla sempre con noi dopo ogni allenamento. E' come se fosse con noi, lo fa via comunicazione digitale. Tutti i giocatori lo conoscono bene e viceversa. Ha preparato bene questa gara e ogni tanto gli dico di non essere stressato perchè c'è Ibrah (scherza ndr.). Gattuso? Lo conosco bene, ci ho giocato insieme e lo conosco anche come persona. E' una grande persona che sa stimolare tanto, ha tanta personalità e fa tutto per vincere. Però anche nel Milan c'è qualcuno che fa di tutto per vincere. Rinnovo? Dopo il rigore sbagliato è più lontano (ride ndr.). Devo continuare a far bene e quando Maldini mi vorrà c'è tempo".