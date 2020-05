Milan, Calhanoglu ammicca a Gattuso: "I suoi discorsi erano da pelle d'oca. Mi diede fiducia anche nei momenti difficili. Ci stimolava un sacco..."

Ultime Calcio - Hakan Calhanoglu, centrocampista turco del Milan, ha rilasciato un'intervista ad un giornalista suo connazionale su Instagram. Ha espresso un parere anche su Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli e suo tecnico a Milano. Il 10 del Milan è stato recentemente accostato al Napoli.

“E’ sincero e ambizioso. La gente pensa sia sempre arrabbiato, ma non è così. Gattuso ha una passione genuina per il calcio e cerca di trasmetterla a tutti. E’ un grande motivatore, tra me e lui c’è sempre stata stima reciproca, mi ha dato fiducia anche nei momenti difficili. In allenamento ci chiedeva di dare sempre il 100% e di concentrarci sulle cose che avremmo dovuto fare in campo. Per lui ogni giocatore era uguale all’altro, sapeva bene come trattarci senza fare distinzioni. Era senza dubbio in grado di stimolarci al massimo: prima delle partite i suoi discorsi mi facevano venire la pelle d’oca”.