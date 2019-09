Mihajlovic, le figlie: "Papà è un guerriero, insieme supereremo malattia: non mostra mai la sua sofferenza"

"E' stata una notizia che ci ha cambiato la vita. Siamo cinque fratelli, siamo una famiglia molto unita e siamo vicini a nostro papà che è un guerriero e non si butta mai giù. Sta proseguendo le cure e paradossalmente è lui che dà la forza a noi. Ha superato tante battaglie nella sua vita, ha le spalle larghe, così come noi". In esclusiva, per la prima volta a 'Verissimo' le figlie di Sinisa Mihajlovic, Viktorija e Virginia, parlano della leucemia che ha colpito il padre, allenatore del Bologna, quest'estate. "Eravamo in Sardegna, ho sentito mia madre parlare al telefono con lui in camera - il ricordo di Virginia il giorno in cui ha scoperto la terribile notizia - Sono andata di la', le ho chiesto cosa stesse succedendo e lei me l'ha detto in lacrime. Pensi sempre che queste cose non possano succedere alla tua famiglia, soprattutto a una persona che fa un sacco di sport come nostro padre. Ma in questi giorni in cui è stato a casa, in alcuni momenti, quasi mi dimenticavo che fosse malato perché non mostra mai la sua sofferenza. E' sempre lo stesso, si comporta come sempre"