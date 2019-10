Plastino: "Il Napoli c'è, ma la perdita prima di Jorginho e poi di Albiol hanno fatto perdere concretezza alla squadra"

Il Direttore di Radio Sportiva Michele Plastino ha risposto alle domande degli ascoltatori nel microfono aperto.

SUL MILAN - "Pioli deve fare il Pioli: lo stimo ma con la Roma ho avuto qualche perplessità perchè mi sembrava molto confuso dal punto di vista tattico"

SULL'INTER - "Non credo che arriverà Rakitic all'Inter, più probabile Vidal che però prima o poi andrà verso il declino"

SUL TORINO - "C'è un malumore pazzesco in seno al Torino: se non c'è spettacolarità e non arrivano neanche i risultati, ti si scatenano tutti contro"

SUL NAPOLI - "La SSC Napoli c'è, ma la perdita prima di Jorginho e poi di Albiol hanno fatto perdere concretezza alla squadra"

SULLA ROMA - "Avendolo studiato nello Shakhtar, avevo capito che il manico Fonseca ce l'ha: lo ritengo un tecnico molto preparato e secondo me diventerà il nuovo Mourinho. Se la Roma recupera gli infortunati può fare un ottimo campionato"

SU SARRI - "Ho sempre apprezzato Sarri come addestratore, è uno dei migliori in assoluto, però andare in aereo dove Ronaldo è in vacanza è quasi un atto di sottomissione. Bastava prenderlo da parte al primo allenamento, mai distinguere un giocatore dagli altri"

SULL'ATALANTA - "L'Atalanta ha fallito una prova di maturità contro la Lazio, ma la rimetto in corsa perchè con l'Udinese non si è mai fermata e ha capito la lezione, quindi la candido come pretendente allo scudetto"