"Mi butto in mezzo al campo lo stesso", Pietro Fusco e l'aneddoto Spalletti: "Avevo sei punti di sutura allo zigomo. Non voleva farmi giocare contro Ronaldo e invece..."

Napoli calcio - Pietro Fusco ha raccontato in esclusiva a CalcioNapoli24 un curioso aneddoto legato a Luciano Spalletti.

A proposito di fuoriclasse dell’epoca, ci spieghi l’aneddoto Ronaldo?

“La domenica precedente a Vicenza ricevetti un colpo sullo zigomo, mi si aprì tutto e fui costretto a mettermi ben sei punti di sutura fino all’occhio. Rimasi a riposo fino al giovedì. Il mister mi disse subito che non avrei giocato contro l’Inter. All’epoca ero molto impulsivo, gli dissi che mi sarei buttato in mezzo al campo anche se lui me lo avrebbe vietato. Andò a finire che mi schierò e feci anche una grandissima partita”