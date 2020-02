Messi: "L'ambiente adesso è più tranquillo, pensiamo solo a giocare. Da Valverde a Setien cambia molto"

Notizie calcio Napoli - Leo Messi ai microfoni di Mundo Deportivo parla anche del momento del Barcellona: "Stiamo attraversando un processo di cambiamento degli allenatori. Ognuno ha le proprie idee, un altro modo di pensare, di giocare, e noi ci stiamo adattando. Non è facile perché veniamo da Valverdere che ci chiedeva cose diverse rispetto all'attuale tecnico. Ma stiamo crescendo e ci sono ancora margini. Se vogliamo vincere, dobbiamo migliorare in tutto. Cosa chiede Setien? Mi dà molta libertà, a volte gioco da "nove" e altre da esterno. Ma tutti mi danno liberta in mezzo al campo. Lui è una persona intima e loquace, che cura i dettagli, che ama il calcio e che ne parla costantemente. Ora comunque l'ambiente è molto più tranquillo. Pensiamo solo al calcio".