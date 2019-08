Mertens: "Un trofeo col Napoli? Per vincere serve fare di più, anche acquistando altri calciatori! Ho mandato un messaggio a Lukaku, su Sarri ed Ancelotti..." [VIDEO]

Dries Mertens, attaccante belga del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ESPN. Vi proponiamo uno stralcio delle sue dichiarazioni.

“Io miglior goleador della storia del Napoli? È qualcosa di molto bello, non sono nato come centravanti in carriera e mi sono dovuto adattare a causa di altri infortuni. Sono sempre alla ricerca di un gol o di un assist, essere vicino alla cima della classifica è qualcosa di gratificante.

Vincere trofei? Sei anni fa sono venuto qui con Callejon ed Albiol, un sacco di trasferimenti e tanti calciatori di qualità. Per il club è molto importante ciò che sta facendo, penso che si noti. Certo siamo vicini a compiere un altro step, e sarebbe importante farlo. Dobbiamo continuare su questa strada, magari acquistando altri calciatori.

L’avventura in Champions League? È difficile perchè quando acquisti i migliori calciatori hai una squadra migliore. Però tanti di noi giocano assieme da anni, ma alla fine per vincere qualcosa serve fare di più.

Sarri ed Ancelotti? Bella domanda, devo dire la verità: Sarri mi cambiò posizione, mi ha dato un’altra dimensione a livello calcistico. Ancelotti ha cambiato qualcosa per personalizzare una squadra molto forte: è bello vedere come le cose possano cambiare, nel calcio non si sa mai come va a finire.

Nazionale belga non vince perchè non gioca di squadra? Penso che giochiamo tutti assieme, lo si è visto al Mondiale e all’Europeo. Non penso che la Francia sia stata più brava di noi quando ci ha eliminato, avremmo potuto vincere ed in finale ce la saremmo giocata. Se tutti giocano ad alti livelli, è importante.

Lukaku all’Inter? Gli ho mandato un messaggio di congratulazioni, lo voleva fortemente. Sono felice per lui, sarà importante per l’Inter e per il calcio italiano.

Hazard al Real Madrid? Non so cosa aspettarmi, il Real ha acquistato tanti calciatori e ci sono anche Barcellona ed Atletico Madrid. Potrebbero avere qualche difficoltà, ma i nuovi acquisti aiuteranno. Spero per lui che sia un grande anno”