Notizie calcio Napoli - Ciro, il sarto di fiducia dell'attaccante della SSC Napoli Dris Mertens, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Molte volte abbiamo fatto delle scommesse, ad ogni suo gol c'era in palio una camicia, in una stagione ne fece 27 di gol e dissi: basta, non se ne può più (ride, ndr)".