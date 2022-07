Mertens al Capri Anacapri, il vice presidente ci crede: "Faremo di tutto, ci sono le basi economiche per questo sogno! Abbiamo parlato con l'entourage..." | ESCLUSIVA

Ultime calciomercato Napoli. Alberto Favia, vicepresidente Capri Anacapri, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

"Foto Mertens con la nostra maglia? Sarebbe un sogno per tutti noi, una grande immagine per la nostra isola. C'è un discorso umano e non solo calcistico, noi conosciamo bene Mertens ed abbiamo parlato con il suo entourage ed è venuta fuori questa idea folle. Abbiamo dietro di noi delle aziende che potrebbero aiutarci a sostenere questo costo per la categoria (Eccellenza, ndr), nonostante i limiti economici presenti proprio nel torneo. Tramite gli sponsor pubblicitari si potrebbero superare questi paletti ed è talmente tanta l'appartenenza di Dries al territorio che ci fa sperare in questo sogno. Faremo di tutto per realizzarlo.

Il presidente è un amico fraterno di Dries e ci ha già parlato diverse volte per questa possibilità. Non è una boutade, ci sono cose che vanno al di là del calcio ed è da tempo che questa idea è nata. Se fossimo stati qualche categoria più in su lui già sarebbe da noi, purtroppo la categoria ci frena perchè non si è mai visto un giocatore che gioca i mondiali fare l'Eccellenza. Noi però ci crediamo, perchè si potrebbero creare degli indotti di merchandising che andrebbero al di là del calcio.

Se abbiamo parlato con Dries del suo futuro? Restare al Napoli? Ovviamente lo spero di cuore, tutti qui abbiamo fede azzurra. La speranza è che resti a Napoli o qui vicino in un'altra squadra di Serie A per riabbracciarlo e ospitarlo sulla nostra isola. E se non dovesse essere così, allora ben venga da noi (sorride, ndr)".