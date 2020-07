Meret racconta i rigori di Napoli-Juventus: "Avevo studiato Dybala, ma quando poi vidi Danilo..."

Notizie Calcio Napoli - Alex Meretracconta i rigori di Napoli-Juventus per la recente finale di Coppa Italia. Il portiere ne ha parlato nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sportrilasciata quest'oggi:

Andiamo «rigorosamente» per ordine a quei momenti, ai rigori: ha subito Dybala di fronte.

Ma quando parte Danilo, lei rimane perplesso, osserva la panchina, sembra disorientato.

“Come in un vuoto di memoria, non ricordavo niente. Perché niente avevamo trovato. Cercavo con lo sguardo Nista, il preparatore, con il quale prepariamo le partite. Una finale di Coppa Italia può spedirti ai rigori e allora c’era l’elenco dei possibili tiratori, di chi aveva questa tendenza. Ma su Danilo no, non avevamo dettagli. E io inseguivo il linguaggio in codice di Nista, che ovviamente non poteva arrivare”.