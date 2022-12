Meret: "Mondiale all'Argentina e scudetto al Napoli come l'87, ci proveremo! C'è pressione, ma a gennaio vogliamo mandare un segnale alle rivali"

Ultime notizie SSC Napoli - Alex Meret, portiere azzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Se sono diventato un po' scaramantico qui a Napoli? In qualcosa sì, in tante altre cose no: un pochino sì, diciamo, dai!

Lo scudetto del Napoli dell'87 dopo la vittoria dell'Argentina dell'86? Sì, ho visto la partita: l'Argentina ha fatto una gran vittoria e secondo me ha meritato. Speriamo di poter ripetere quel che è già successo, noi ce la metteremo sicuramente tutta e continueremo a fare quel che abbiamo fatto nella prima parte, per continuare a stare là davanti e per provare ad arrivare primo.

Una parata in futuro come quella di Martinez? Penso sia stata la parata più importante della sua vita! Poter vivere quei momenti è una grandissima emozione e soddisfazione, sarebbe bello per me, certo.

Lille per riscattare il Villarreal? Perdere non fa mai piacere, abbiamo sbagliato qualcosa di troppo e ci han punito su degli errori nostri. Speriamo di non commettere di nuovo questi errori. Di fare una buona prestazione e vincere.

Pressione? C'è sempre, ma l'importante in questo momento è lavorare al massimo, mettere carico nelle gambe e arrivare pronti alla ripartenza del campionato. Stiamo lavorando per questo, dobbiamo seguire ciò che ci chiede il mister e fare ciò che ci dice lui, che fino ad ora han portato grandi frutti e dobbiamo continuare così.

Gennaio l'esame della verità? Sicuramente abbiamo partite molto difficili e importanti, ripartire bene potrà dare un segnale alle altre squadre: noi ci siamo e proveremo a farlo, dobbiamo farci trovare pronti perché sarà un mese difficile ma ci stiamo preparando al meglio".