Ultime calcio Napoli – Federico Pastorello, agente di Meret, ha parlato ai microfoni della Rai, durante la 'Domenica Sportiva Estate':

Meret

“Alex ha fatto una scelta importante per la sua carriera quando ha deciso di andare via da Udine per Napoli. Siamo in contatto continuo con la società azzurro, un calciatore della sua età deve giocare e siamo disposti ad andare anche in prestito se dovesse servire”.