Mercato Napoli, parla Ceccarini: "Se esce Fabian arriva Barak! Deulofeu arriva in un caso"

“Mertens è il miglior marcatore del Napoli e ha sempre dimostrato di essere uomo dallo spiccato senso del gol. Ha cominciato l’avventura in azzurro come esterno e poi con Sarri ha trovato il suo ruolo ideale. Non bisogna paragonare Mertens e Deulofeu, ma si apre un nuovo capitolo.

Se esce uno tra Ounas e Politano potrebbe comunque arrivare Deulofeu. Sono comunque due giocatori diversi. Deulofeu è l’obiettivo se esce qualche esterno, mentre se esce Fabian arriva Barak. L’offerta per Politano ancora non è arrivata ma c’è movimento, soprattutto del Valencia di Gattuso. Se non ci sono i presupposti non è detto che parta, a quel punto partirebbe Ounas. L’esterno ha comunque il desiderio di avere più spazio”