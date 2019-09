Canale 8, Mele: "Ho la sensazione che Callejon possa rinnovare! Mertens? Con Lozano potrebbero esserci dei problemi"

Notizie Calcio - Silver Mele, giornalista di Canale 8, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Le parole di De Laurentiis sui rinnovi di Callejon e Mertens sono una sintesi perfetta. Ho la sensazione che per lo spagnolo ci siano molte probabilità di prolungare il rapporto, anche per la sua longevità fisica, per il belga, che terrei per tutta la vita, qualche problema potrebbe nascere dal fatto che è stato individuato ed ingaggiato il suo sostituto naturale, ovvero Hirving Lozano. Il monte ingaggi del Napoli ha sfondato quota 100 milioni, mentre il fatturato è oramai stabilizzato sui 140, quindi anche le norme impediscono alcune trattative e sarebbe da folli non valutare le giuste alternative. Ma a prescindere dai desideri o dalle trattative non andate a buon fine, forse abbiamo già dimenticato la quantità e la qualità dei rinforzi arrivati quest'anno".