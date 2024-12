"Meglio se non la facevo questa conferenza". Una domanda indispettisce Conte | VIDEO

Ultimissime Calcio Napoli - Una domanda in conferenza stampa fa indispettire e non poco Antonio Conte. Tanto che il mister, prima di salutare, si è lasciato andare a un “era meglio se non la facevo questa conferenza”.

Lazio-Napoli, una domanda fa infuriare Conte

Il mister non la prende benissimo quando gli viene chiesto se il Napoli può vincere la Coppa Italia: "Per vincere si devono costruire le vittorie altrimenti non vai da nessuna parte. Qui parlate sempre di vincere. La costruzione è alla base della vittoria. Bisogna creare qualcosa di solido per creare una squadra che voglia stare lì con una voglia realistica di vincere e la voglia di sognare. C'è una costruzione in atto in grado di dare qualcosa per creare qualcosa di solido. Parliamo di vincere come sia facile come bere un bicchiere d'acqua".