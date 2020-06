Mazzola svela: "Potevo andare alla Juve ma mia madre mi fermò: 'Tuo padre si starà rivoltando nella tomba'"

Ultime notizie calcio - Sandro Mazzola, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "La domenica sportiva":

"Avevo finito l'allenamento e stavo andando in macchina, ma ho notato un'auto targata Torino e la cosa mi ha incuriosito visto che nessuno tra i miei compagni aveva una targa del genere. Scende dall'auto Boniperti e mi chiede di andare a cena insieme, che fai dici di no a Boniperti? Abbiamo ricordato mio padre, tanti aneddoti e racconti, poi mi dice: 'So che sei in scadenza con l'Inter, vorrei che venissi a giocare con noi'. Mi dice le condizioni e mi inizia a girare la testa. Chiedo un po' di tempo per pensarci e torno a casa. Mia madre si accorge subito del mio stato d'animo e mi chiede spiegazioni, così le racconto tutto e lei dice: 'Tuo padre, capitano del Toro, si starà rivoltando nelle tomba. Tu da quelli lì non ci vai'".