Mauro: "Secondo scudetto a Napoli? Tre fenomi in squadra, ma mai visti così tanti italiani forti..." [VIDEO]

Ultime calcio Napoli – Massimo Mauro ha rilasciato alcune dichiarazioni durante '30 anni di storia' condotto da Gennaro Montuori:

“Quella squadra che vinse il secondo scudetto a Napoli aveva tre stranieri incredibili: Careca, Alemao e Maradona, il più forte di tutti i tempi. Ma c'era anche un gruppo di italiani straordinario che raramente si vede in altre squadre. Le prime 8 gare le giocammo senza Maradona ed eravamo primi in classifica. Avevamo fantastici avversari come Milan di Sacchi, Juventus e Inter. Lo scudetto lo vincemmo noi, con grande merito”.