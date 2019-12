Mauro sbotta: "Il VAR è una gran caz**ta. Napoli? Annata fallimentare, che delusione"

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus e opinionista Sky, è intervenuto ai microfoni di Processo di Sportiva, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il Var nel calcio è una gran ca**ata, si può perfezionare quanto si vuole ma non si potrà mai paragonare al var nel tennis, dove funziona benissimo. L'unica cosa bellissima del calcio è che l'arbitro decide se un calciatore cade perché è stato spinto oppure no. Il calcio è uno sport imprevedibile e piace a tutte le latitudini per questo. Il Var ha risolto errori difficili da vedere ma in concreto non è cambiato nulla. Abbiamo semplicemente spostato la polemica dal campo alla poltrona. Il Napoli? Annata fallimentare, però potrebbe consentire a De Laurentiis di vendere quello che c'è da vendere. E' una delusione perché si pensava che Ancelotti avrebbe potuto lottare per lo scudetto".