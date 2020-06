Mauro: "Le partite? Non gliene frega niente a nessuno: l’obiettivo è ottenere i soldi dei contratti"

Serie A - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore di Napoli e Juventus Massimo Mauro, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Un ritorno anomalo del calcio? È giusto che si tenti di concludere l’annata, speriamo che vada tutto bene: certo ci sono un sacco di incognite, ma nel frattempo riprendiamo a giocare che è già un risultato. Spero presto che possa tornare il pubblico, che dire di più? Non sono proprio ottimista, veder finire il campionato senza pubblico un po’ stride: non è la stessa cosa, non sarà lo stesso discorso per scudetto e lotta per la retrocessione. Giusto finire per questioni economiche, ma l’interesse del pubblico dovrebbe essere messo quantomeno alla pari. Favorite in Coppa Italia? Penso siano favorite quelle che hanno una rosa più lunga, oltre a quelle favorite dal risultato come Juventus e Napoli. Io ho giocato due partite a porte chiuse, facemmo una fatica enorme a concentrarci: uno è professionista, ok, ma poi ti ritrovi quasi nudo in mezzo al campo e con un fischio fortissimo dell’arbitro. Va bene finire la stagione, ho visto la Bundesliga ma non mi sembra una roba dove ci sono tutte le condizioni e gli elementi per parlare di una bella partita. Le partite saranno condizionate dai problemi fisici? Non gliene frega niente a nessuno: non è il pensiero principale dei presidenti e degli allenatori, l’obiettivo è ottenere i soldi dei contratti e non è un male pensarlo. Se qualcuno si fa male, fa parte del gioco. Se avessi il contratto in scadenza al 30 giugno, lo allungherei: per me era un optional, ero fortunato a fare il calciatore e già allora si guadagnava bene. Credo che tutti dovrebbero allungarlo, si posporrà anche il prossimo accordo: la Juventus è stata brava a trovare per prima un accordo con i calciatori. Il campionato comunque, secondo me, è falsato ed anomalo: sarebbe stato bello moralmente dire che non interessavano scudetti e retrocessioni, ma poi tocchi gli interessi di chi deve salire in A”