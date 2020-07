Mauro attacca: "Rigori? Solita barzelletta, la mano del difensore non può stare attaccata al corpo: sembrano pinguini, si muovono ingessati"

Serie A - Massimo Mauro, ex calciatore di Juventus e Napoli, scrive sull'edizione online di Repubblica:

"Assistiamo alla solita barzelletta dei rigori: quello dato contro la Juve, quello dato contro la Lazio, uno dei due dati al Sassuolo... Sono il contrario dell'essenza del calcio. Non riesco a mandare giù che non si capisca che la mano del difensore non può stare attaccata al corpo. Se punisci ogni movimento di chi difende, punisci il calcio. Anche perché i difensori in queste condizioni sembrano pinguini, si muovono ingessati"