Mastella svela: "Stavo per convincere Della Valle a comprare il Napoli, ecco perché saltò tutto. Su Hamsik al Benevento..."

Ultime notizie calcio Napoli - Clemente Mastella, presidente di Benevento, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Hamsik al Benevento? Potrebbe fare qualcosa di simile a quanto fatto da Christian Maggio che per tempra un po’ ricorda Gattuso o Inzaghi. Stavo convincendo Diego Della Valle a comprare il Napoli ed era anche interessato. Parliamo del periodo prima dell fallimento. La Fiorentina arrivò dopo per lui. La richiesta però era molto alta, si parlava di un investimento da circa 500 milioni di euro e non se la sentiva”.