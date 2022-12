Tarantino: "Il Napoli ha dimostrato una cosa in questo avvio, con l'Inter grande gara. Pablo Marì? Felice che stia bene"

Notizie Napoli calcio. Massimo Tarantino, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo:

"Inter-Napoli? Non ho alcun dubbio, chi assisterà a quella gara, vedrà una delle partite più belle del campionato. Questa è la mia previsione. Il Napoli giocherà fuori casa, ma sarà un big match a tutti gli effetti. Gli azzurri hanno dimostrato di essere all'altezza della posizione che occupano ed hanno tutte le carte in regola per restarci fino alla fine"