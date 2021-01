Massimiliano Esposito: "Che errore fu esonerare Simoni quando stavo a Napoli! Zaccagni? Più vicino a Zielinski che a Fabian"

In esclusiva sul canale Instagram di TacaLaMarca è intervenuto in diretta Massimiliano Esposito, ex calciatore di Napoli, Lazio e Reggiana tra le tante, il quale si è soffermato sul campionato attuale, sulle sue esperienze passate e su tanto altro, ecco quanto emerso.

Zaccagni - “Zaccagni si avvicina più a Zielinski che a Ruiz, è un calciatore emergente del calcio italiano ma bisogna capire come gestirà la pressione di una piazza difficile ed esigente come quella napoletana. È vero, in questo momento non ci sono i tifosi e senti meno la pressione, ma comunque quando esci dallo stadio o sui social comunque i tifosi si fanno sentire. Speriamo che in caso di arrivo a Napoli dimostri una personalità forte”.

Ruiz - “È un ottimo giocatore ma il ruolo in cui viene schierato non lo agevola, con Bakayoko forma una coppia macchinosa che non riesce a fare un ottimo filtro a centrocampo e quando di fronte hai avversari aggressivi poi soffri. Lo spagnolo lo vedo bene in una mediana a tre dove ritroverebbe vigore ed entusiasmo”.

Lozano - “Ha ampi margini di miglioramento visto che è ancora relativamente giovane, la maturità calcistica si raggiunge intorno ai 27-28 anni. Rispetto allo scorso anno ha fatto dei passi da gigante anche grazie al lavoro di Gattuso e sta ripagando la sua fiducia. Purtroppo fa ancora degli errori, a volte è troppo precipitoso, manca di astuzia come in occasione della sfida con lo Spezia, ma giocando nel calcio in Italia può solo migliorare anche in questo aspetto”.

Il campionato - “È un anno particolare dove ci sono tante difficoltà dipese dal Covid, le assenze causate da questo virus possono fare la differenza. Inoltre la Juventus, che sta ripartendo con il ciclo targato Pirlo, ha dato maggiori speranze alle milanesi, inoltre vi è la Roma, il Sassuolo che sta facendo un campionato incredibile, non dimentico il Napoli e la Lazio che risalirà”.

Le difficoltà del Napoli - “Ci sarebbero molti punti da toccare, purtroppo ad oggi il Napoli ha una rosa competitiva ma non per lo Scudetto, nonostante ciò, ha in ogni reparto alternative che si equivalgono. Quando ti vengono a mancare elementi come Koulibaly, Mertens ed Osimhen, che lì davanti doveva fare la differenza, e lo stesso Insigne in alcune partite, dopo ne risenti. Inoltre a mio modesto parere il modulo può essere anche un altro fattore, rispetto al 4-2-3-1 o 4-2-4, sarebbe forse più adatto proporre il 4-3-3 considerate le caratteristiche dei giocatori presenti in rosa”.

Il Napoli di Esposito - “Negli ultimi anni di gestione Ferlaino aveva risentito delle spese economiche e di energie psicofisiche dell’era Maradona. Nella prima parte di campionato avevamo raggiunto anche il secondo posto, poi le note difficoltà delle società, sia sul piano economico che organizzativo, sicuramente hanno inciso sull‘umore e sulla testa dei giocatori, così si sono perse posizioni in classifica. Nel percorso in coppa Italia abbiamo dimostrato di essere un gruppo di uomini, dove soprattutto i vari napoletani, il sottoscritto, Taglialatela, Caccia, Altomare (napoletano acquisito) hanno creato intorno alla squadra un senso di appartenenza, che poi è stato fatto proprio anche dagli ragazzi che si sono dimostrati davvero intelligenti. Ci siamo rimboccati le maniche in una stagione non facile, peccato per quella ingenuità incredibile da parte della società di esonerare un uomo dalla grande esperienza come Simoni, una scelta che scosse tutto l’ambiente”.

Due gol - “Ho due gol nel mio cuore, il primo siglato con il Napoli in amichevole contro l’Olympiakos al San Paolo, di rovesciata, dove realizzai il sogno di una vita, segnare un gol del genere con la maglia del club con cui sognavo di giocare sin da bambino. Il secondo invece con la maglia della Reggiana, di collo esterno a giro nella sfida decisiva all’ultima giornata con i campioni d’Italia del Milan”.