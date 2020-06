Massimiliano Esposito a CN24: "Vissuto male il passaggio da Napoli a Verona, non volevo retrocedere nella mia città. Sulla rincorsa alla Champions..."

Ultime notizie calcio Napoli – Massimiliano Esposito, doppio ex di Napoli e Verona, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Dal punto di vista fisico le squadre non sono al top e si dovrà fare i conti con il caldo poi, vedremo come le squadre affronteranno tutto questo. Champions League? Il distacco è importante e l’Atalanta non ha perso il filo durante il lockdown. Il passaggio da Napoli a Verona l’ho vissuto molto male, è stato un colpo al cuore ma sentivo che c’era qualcosa che non andava. Avevo lasciato cinque anni di contratto con la Lazio. Mutti non mi convinceva, la società era titubante ed io non volevo retrocedere nella mia città”.