Massa: "Di Francesco ancora in cerca del modulo giusto, la panchina non è a rischio"

Notizie calcio Napoli - A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Emanuele Massa, giornalista: "La Samp non sta messa benissimo perchè le prime due gare non sono state soddisfacenti. Di Francesco sta provando diversi moduli, non ha fatto la conferenza stampa pre partita per cui non abbiamo indicazioni dirette. Il tecnico potrebbe confermare il 4-3-3 oppure optare per il 3-4-3 o il 3-4-1-2 e quindi Gabbiadini potrebbe stare fuori. Non credo che la panchina di Di Francesco sia a rischio, a prescindere da quello che sarà il risultato a Napoli. L'allenatore ha delle scusanti, ha chiesto giocatori che non sono arrivati e poi sappiamo che il suo calcio ha bisogno di tempo".