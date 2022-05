Martino: "Veretout a Napoli? E' un grande calciatore, non vedo come Mertens non possa rinnovare"

Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Viti è un ottimo giocatore, è finito nel mirino di grandi club. Veretout è un grande giocatore, non credo che da un anno all’altro abbia smarrito la sua strada con Mourinho. Non sari così pessimista sul rinnovo di Mertens, ma c’è sicuramente incertezza. Visto il suo legame non vedo come possa andar via".