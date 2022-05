Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Se Spalletti lascia un punto interrogativo dicendo che il suo futuro è l’allenamento di domani è poi normale che non ci sia serenità nell’ambiente. Devono tranquillizzare i diretti interessati su queste cose. La società anche deve lavorare, tutti devono lavorare per portare serenità”.