Martino sicuro: "La trattativa James Rodriguez andrà a buon fine, su Icardi..."

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"È un momento di stallo ma sono certo che la trattativa andrà a buon fine, ormai la situazione si è delineata e, salvo colpi di scena clamorosi, il Napoli può considerarsi la sola ed unica destinazione possibile per James Rodriguez, con il calciomercato inglese chiuso e quello tedesco palesemente non interessato al giocatore. Milik? Se dovesse arrivare Icardi darei per certa la partenza del polacco; non so fino a che punto il Napoli possa permettersi l'ingaggio dei due centravanti".