Martino: "Prezzi troppo alti su Koulibaly e Milik, De Laurentiis dovrebbe rendersi conto del periodo in cui ci troviamo"

Ultimissime calcio Napoli - Carmine Martino, giornalista Mediaset, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"De Laurentiis non vuole assolutamente che qualcuno possa approfittare della situazione che s'è creata a Napoli per acquistare giocatori di alto valore. Il prezzo che ha messo su Koulibaly e Milik è molto alto, ma dovrebbe tener conto che il momento impone di non fissare cifre improponibili. Ritiro? Da Castel di Sangro è arrivata la conferma al fatto che i tifosi possono partecipare alle gare ed agli allenamenti. Un passo avanti si può fare dal punto di vista degli spettatori nelle gare di Serie A quanto prima, il calcio senza tifosi non ha motivo di esistere".