Martino: "Milik? Non mi sembra il caso di schierarlo ancora, il Napoli ha giocato in dieci. Arbitraggi? Continuo a vedere cose assurde"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carmine Martino, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Osimhen? Siamo arrivati alla fine di questa telenovela, ci aspettiamo che dimostri tutti il suo valore in mezzo al campo. A Napoli arriverà un ragazzo voglioso di sfondare definitivamente nel mondo del calcio, se non dovessero esserci clamorosi colpi di scena e se dovesse superare l’impatto del San Paolo con relative pressioni, Victor potrebbe seguire le strade di Eto’o e Drogba per fare due nomi. Inter-Napoli? Se non concretizzi non riesci ad andare avanti, sono stati commessi errori nella propria metà campo ma sono risolvibili: la questione è riuscire a segnare. Milik? Non mi sembra il caso di schierarlo ancora, non riesce ad influire e a dare una mano. Mi dispiace perchè ne sono un estimatore, ma il Napoli ha giocato in dieci ed Arek era la controfigura di se stesso. Arbitraggi? Continuo a vedere cose assurde”