Martino: "La ripresa a giugno è la soluzione più giusta per finire i campionati con una full immersion"

Notizie calcio Napoli - Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

“L’augurio è che si possano giocare tutte le partite e soprattutto che il calcio riprenda il 1 giugno con tutte le attività connesse”

“Si pensa di allargare il numero di squadre in A, in tempi di emergenza potrebbe essere una soluzione ma non so quanto giusta: spero sempre che nel mese di giugno si possa concludere il campionato con una full immersion”.