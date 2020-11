Carmine Martino, giornalista Mediaset, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Gattuso ha il polso della situazione, sono tutti compatti e non si deve mettere in discussione il rapporto tra allenatore e calciatori. Modulo? Va bene il 4-2-3-1, ma questa squadra necessita sempre del punto di riferimento in attacco fisico. Se non c'è Osimhen deve giocare Petagna e se non c'è nemmeno Petagna si va a ripescare Llorente".