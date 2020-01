Martino: "I problemi del Napoli sono causati dal Napoli stesso, ma anche dagli errori arbitrali"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carmine Martino, giornalista della stessa emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La Fiorentina ha ritrovato l’entusiasmo, ha buttato fuori dalla coppa l’Atalanta che è tra le miglior del campionato. Ciò vuol dire che la Fiorentina ha risolto i problemi, si chiuderanno a riccio per sfruttare la velocità di Chiesa, Cutrone e Vlahovic che è un ragazzo molto interessante. Mi ha colpito la compattezza della Fiorentina contro l’Atalanta, ha un centrocampo molto tosto tra l’altro. Il Napoli deve essere compatto e deve dimostrare di aver fatto ulteriori progressi rispetto alla gara contro la Lazio. Bisogna sfatare il tabù del San Paolo dove il Napoli non vince da tre mesi. I problemi del Napoli in classifica sono arrivati per tantissimi motivi, ma anche dagli errori arbitrali. Non è un alibi, i torti e le sviste arbitrali hanno messo in seria difficoltà il Napoli”.