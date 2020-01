Martino: "Gattuso ha detto una frase che disse Ancelotti, 'non sono qui a pettinare le bambole'. Qualcosa in comune ce l'hanno"

Carmine Martino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal di oggi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli deve riconquistare il San Paolo, deve assolutamente ottenere un risultato positivo. Gattuso fa bene a parlare della Fiorentina senza pensare a Lazio e Juventus. Gattuso ha detto una frase che disse anche Ancelotti, ‘noi non siamo qui a pettinare le bambole’. Le metodologie di lavoro sono diverse, ma si vede che c’è un legame tra loro. Difesa contro la Fiorentina? Vedo Luperto centrale con Manolas, con Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra. Castrovilli? E’ un gran bel giocatore, anche con l’Atalanta è stato tra i migliori. Secondo me potrà fare la sua bella figura anche ai prossimi Europei, Mancini non può non tenerne conto”.