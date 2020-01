Martino: "Demme mi è piaciuto, ha giocato a due tocchi ed ha coperto bene le spalle ai compagni"

Ultimissime Calcio Napoli - Carmine Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Demme mi è piaciuto, ha giocato a due tocchi, ha coperto bene le spalle ai compagni. Ricorda un po’ Albertini per certi versi ma dobbiamo aspettare ancora e fisicamente può ricordare un po’ Verratti ma il modo di giocare è diverso, è un geometra come Jorginho ma con caratteristiche diverse, soprattutto in fase di interdizione. Milik deve stare bene, questo calciatore in condizione può fare la differenza. A Napoli ci sono pareri contrastanti su Milik, il bello del calcio è anche questo. Se non avesse avuto dei guai fisici sarebbe già esploso in passato. Demme si vede poco in campo ma fa un gran lavoro alle spalle degli altri”.